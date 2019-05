PGA : Roger Sloan s’installe au deuxième rang à Fort Worth

Roger Sloan a entrepris le Charles Schwab Challenge en force, jeudi à Fort Worth au Texas, en rapportant une carte de 65 (-5) jeudi à l’issue de la première ronde. L’Albertain de 32 ans n’a qu’un seul coup de retard sur le meneur, l’Américain Tony Finau.

Sloan a été quasi parfait à sa première sortie du tournoi de la PGA, cumulant six oiselets et ne commettant qu’un seul boguey. Il partage le deuxième rang avec Jordan Spieth, qui a réussi huit oiselets. L’Américain a néanmoins commis un boguey et un double boguey.

Pour sa part, Finau a retranché six coups à la normale de 70 en enregistrant sept oiselets et un boguey.

Neuf golfeurs se trouvent à égalité au neuvième rang et accusent trois coups de retard sur Finau.

Parmi les autres Canadiens en lice, Mackenzie Hughes a pris le 13e rang grâce à une ronde de 68 (-2) au cours de laquelle il a réussi un aigle et deux oiselets, en plus de commettre deux bogueys.

Nick Taylor, Ben Silverman et Corey Connors ont tous retranché un coup à la normale. Ils sont à égalité au 21e rang à cinq coups de la tête. De son côté, Mike Weir a conclu la journée avec un dossier de 71 (+1) se qui l’a relégué au 51e échelon.

Bon départ pour Henderson

Photo AFP

Du côté de la LPGA, Brooke M. Henderson a connu une excellente première journée au Championnat Pure Silk, disputé à Williamsburg en Virginie. La jeune Ontarienne a retranché cinq coups à la normale de 71, ce qui lui a permis de se hisser au quatrième rang avec quatre autres golfeuses.

Henderson a seulement un coup de retard sur l’Américaine Jennifer Song, la Suédoise Anna Nordqvist et l’Anglaise Bronte Law qui se partagent la tête avec un pointage de 65 (-6).

Pour sa part, la Québécoise Anne-Catherine Tanguay a pris le 29e rang en terminant sa journée avec une marque de 69 (-2).

L’autre Canadienne en lice, Britanny Marchand, a joué une première ronde de 72 (+1) et pointe au 83e échelon.