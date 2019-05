Plus de 300 000 $ versés aux athlètes

Dans le cadre de sa distribution annuelle, la Fondation Nordiques a versé une somme de 313 000 $ aux athlètes ainsi qu’à quatre organismes des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

En plus des 104 bourses du volet régulier, dont 24 de 4000 $ à des athlètes or, pour un total de 252 000 $, la Fondation Nordiques a distribué 39 000 $ à 13 athlètes susceptibles de participer aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, afin de les soutenir dans leur préparation. Les 13 athlètes ont reçu chacun un montant de 3000 $.

Parmi les boursiers, on retrouve Pierre-Luc Poulin, qui sera en action cette fin de semaine à la Coupe du monde de Poznan en Pologne. Vainqueur des épreuves du K-1 200 m et du K-4 500 m lors des essais nationaux les 11 et 12 mai au Bassin olympique de l’île Notre-Dame, à Montréal, le kayakiste de Lac-Beauport est en bonne posture pour représenter le Canada à l’épreuve par équipe à Tokyo. Poulin et l’équipe canadienne seront par la suite à Duisbourg en Allemagne du 31 mai au 2 juin.

Poulin a reçu des bourses de 4000 $ et de 3000 $, tout comme dix autres athlètes, soit les nageuses synchronisées Andrée-Anne Côté et Camille Fiola-Dion, la cycliste Laurinane Genest, la kayakiste Andréanne Langlois, le triathlonien Alexis Lepage, la nageuse Katerine Savard, le judoka Antoine Valois-Fortier, ainsi que les athlètes paralympiques Sabrina Duchesne et Nicolas-Guy Turbide en natation et Marylou Martineau en boccia.

De l’aide pour quatre organismes

La Fondation Nordiques a aussi versé une somme de 17 000 $ à quatre organismes, soit la Fondation du Centre jeunesse de Québec (6000 $), le Service des loisirs de Saint-Raphaël (5000 $), la maison des jeunes de Sainte-Foy L’Envol (4000 $) et le Centre social de la Croix Blanche (2000 $).

La Fondation Nordiques distribuera à nouveau des bourses pour un total de 5000 $ au Gala du mérite sportif beauceron.