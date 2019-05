Plus d'une trentaine de chantiers routiers cet été dans la région de Montréal

Les Montréalais devront composer avec plus d’une trentaine de chantiers routiers dans la région de Montréal durant la période estivale.

Les nouveaux chantiers et ceux déjà en place causeront certains maux de tête aux automobilistes de la métropole, comme certaines artères seront complètement fermée à la circulation durant l’été 2019 a annoncé les partenaires de Mobilité Montréal jeudi.

La rue Sainte-Catherine Ouest, entre l’avenue McGill College et la rue de Bleury, sera fermée encore jusqu’en 2020. La rue Jean-Talon sera aussi inaccessible jusqu’à la fin de l’été en raison de travaux à la station de métro de la ligne bleue. La rue Saint-Hubert, en travaux depuis 2018, sera à éviter en raison de la reconstruction des infrastructures souterraines et de voirie entre les rues Jean-Talon Est et Saint-Zotique Est. La rue Viau, entre les rues Bellechasse et Beaubien Est sera aussi complètement fermée.