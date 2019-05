Poste d'entraîneur-chef les Sénateurs préfèrent D.J. Smith à Patrick Roy

Les Sénateurs d’Ottawa ont finalement fait leur choix pour le poste d’entraineur-chef, et ce n’est pas Patrick Roy. L’équipe a annoncé que D.J. Smith, jusque-là adjoint de Mike Babcock avec les Maple Leafs de Toronto, était le nouveau pilote de l’équipe, jeudi.

Âgé de 42 ans, Smith avait passé les quatre dernières saisons avec les Leafs. Il avait accepté l’offre de Babcock à l’été 2015 après avoir mené les Generals d’Oshawa à la conquête de la Coupe Memorial lors du tournoi présenté au Colisée Pepsi de Québec.

AFP

Les Sens ont donc préféré Smith à Roy, mais également à Marc Crawford, Jacques Martin, Rick Bowness, Troy Mann et Nate Leaman, qui avaient tous été rencontrés pour le poste.

«D.J. Smith est un gagnant. Nous croyons qu'il s'agit de la meilleure personne pour stimuler le développement et le succès des Sénateurs d'Ottawa. D.J est un excellent communicateur et un stratège exceptionnel. Son approche passionnée et ses aptitudes pour enseigner le jeu sont exactement les qualités que nous recherchions. Nous sommes heureux d'accueillir D.J. et sa famille à Ottawa», a mentionné le directeur général des Sens Pierre Dorion dans un communiqué de presse officiel.

Roy demeure avec les Remparts

De son côté, Patrick Roy a préféré ne pas accorder d’entrevues sur le sujet, jeudi. Il a plutôt réagi par le biais d’un communiqué rédigé par la directrice des relations médias des Remparts de Québec, Nicole Bouchard.

«Diriger un club de la Ligue nationale de hockey est un immense privilège réservé à un nombre limité de personnes. Dernièrement, j’ai eu la chance de rencontrer les dirigeants des Sénateurs d’Ottawa et je désire les remercier d’avoir considéré ma candidature pour occuper le poste d’entraîneur-chef», a tout d’abord mentionné Roy, qui a rencontré Dorion dans un hôtel de Montréal mardi dernier.

«Aujourd’hui, je vous confirme que je demeure avec l’organisation des Remparts de Québec, l’équipe qui m’a redonné le goût de retourner derrière le banc et avec qui je continuerai d’exercer mes fonctions avec toute la passion qui m’anime. Je souhaite le meilleur des succès aux Sénateurs d’Ottawa en prévision de la prochaine saison», a-t-il poursuivi.

Bonne première saison

À sa première saison derrière le banc des Remparts depuis son départ pour le Colorado en 2014, Roy a mené l’équipe à un dossier de 27-28-7-6, bon pour le huitième rang de l’Association de l’Est. Les Diables rouges se sont par la suite inclinés en sept parties, au premier tour éliminatoire, face aux Mooseheads d’Halifax.

Le retour de Roy a notamment été ponctué par plusieurs mouvements de personnel pour mettre l’équipe à son image. Lors de la période des Fêtes, il a effectué pas moins de 15 transactions.

Roy devrait donc être à la table des Remparts, le 8 juin prochain, lors du repêchage de la LHJMQ qui se tiendra au Centre Vidéotron.