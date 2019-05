Précision à propos de la cleptomanie

Dans votre chronique concernant cet homme qui volait certains biens qu’il avait à distribuer pour l’entreprise pour laquelle il travaillait, dans le détail de votre réponse, vous avez mentionné qu’il était possiblement cleptomane. Eh bien non ! Vous n’êtes pas la seule à utiliser ce mot, par erreur, quand il est question de quelqu’un qui fait du vol à l’étalage.

La cleptomanie est un problème très rare qui relève de la psychiatrie. Grosso modo pour décrire un cleptomane, je dirais que c’est quelqu’un qui agit par impulsivité pour combler une quelconque anxiété. Il ne choisit pas ce qu’il vole et l’objet lui est souvent totalement inutile.

Dans le cas du monsieur tel que décrit ce matin dans votre chronique, ce dernier agit en toute connaissance de cause. Il choisit ce qu’il vole. Le tout est planifié et organisé. En plus, il a l’air de faire de la revente selon ce que vous en dit sa sœur. Tout cela dans un but pécuniaire. Et facteur aggravant, il vole son employeur avec lequel il a un lien de confiance. Pour toutes ces raisons, nous sommes devant un délinquant !

Nathalie

Merci de cette mise au point extrêmement pertinente. Je crois que votre conclusion est juste, même si, de par la lettre précédente et ma réponse, vous devez constater que même si on sait avoir affaire à un délinquant, la décision à prendre n’est pas simple.