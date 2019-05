Quelqu’un entre Moby et Natalie Portman ment par rapport à leur relation et c’est probablement Moby

Comme l’a déjà crié le grand poète Fred Durst, «it’s all about the he said she said bullshit».

(Traduction très libre: «C’est toute de la bullshit de il a dit, elle a dit.»)

Moby et Natalie Portman ont deux versions très différentes de la nature d’une «relation» qu’ils auraient partagée il y a 20 ans.

En effet, le producteur de musique électronique et chauve notoire a affirmé dans son plus récent livre Then it Fell Apart que l'actrice Natalie Portman et lui-même avaient déjà formé un couple pour une brève période en 1999.

Selon l’homme derrière l’album Play, il aurait rencontré Portman après un de ses spectacles alors qu’il avait 33 ans et elle 20. Une courte romance se serait développée avant que la comédienne ne rencontre quelqu’un d’autre.

Ce n’est pourtant pas comme ça que l’actrice qui a aujourd’hui 37 ans a retenu des événements.

AFP

Premièrement, en 1999, elle avait à peine 18 ans, et non 20 ans.

«J’étais assez surprise de lire qu’il a qualifié la très courte période où on s’est connu de “liaison romantique” parce que dans mes souvenirs, c’était un homme beaucoup plus vieux qui a agi de façon inappropriée avec moi alors que je venais de finir l’école secondaire» a-t-elle raconté au magazine Harper’s Bazaar .

«J’étais fan et je suis allée le voir en spectacle. Quand on s’est croisé après le show, il m’a demandé si je voulais être son amie. Nous avons passé du temps ensemble quelques fois avant que je réalise qu’il était beaucoup plus vieux que moi et que son intérêt envers moi me rendait mal à l’aise.»

Portman a ajouté qu’elle aurait aimé être consultée avant la publication du livre.

«Il n’y a eu aucune vérification des faits de sa part, ou de la part de son éditeur - ça me semble délibéré. Je trouve le fait qu’il utilise cette histoire pour mousser ses ventes de livres très troublant.»

Le musicien de 53 ans a jugé pertinent de répondre à la réponse de Natalie Portman en publiant une photo d’eux sur Instagram.

«J’ai récemment lu que Natalie Portman affirme que nous ne nous sommes jamais fréquentés. Ceci me laisse confus parce que oui, nous nous sommes fréquentés. Et ensuite, nous sommes restés amis durant plusieurs années. J’aime Natalie et je respecte son intelligence et son activisme. Mais pour être honnête, je n’arrive pas à comprendre pourquoi elle déforme les faits par rapport à ce que nous avons vécu.»

L’homme qui s’est déjà fait insulter par Eminem dans une chanson a conclu sa publication avec un peu d’humour.

«P.S. Je respecte complètement que Natalie ait des regrets de m’avoir fréquenté (j'aurais aussi des regrets à sa place), mais ça ne change pas les faits concernant notre histoire.»