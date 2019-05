Quoi faire quand tu sais que ton frère vole son patron ?

La lecture de la lettre parue ce dimanche ainsi que de ta réponse m’incite à te raconter une histoire de famille. On a un frère qui volait son patron. Comme son manège rapportait, il a aussi commencé à voler dans les magasins. Au début, il cachait ses méfaits, mais au fil du temps, il a commencé à les raconter quand il avait un petit coup dans le nez. À l’époque, j’avais aussi pensé convoquer une réunion de famille pour en discuter comme tu le suggères à ta correspondante. Mais le résultat du meeting fut maigre puisque la moitié de mes frères et sœurs avait envie de lui dire son fait en étalant les conséquences que ça pourrait avoir sur toute la famille, mais l’autre moitié préférait le laisser s’arranger avec ses troubles.

On a donc laissé faire. Le manège a duré deux ans de plus, jusqu’à ce qu’il se fasse prendre la main dans le sac et écope d’une grosse amende et de plusieurs mois de prison. Aurait-il mieux valu le confronter à son vice pour éventuellement lui éviter l’humiliation subie par l’accusation et la perte de son travail ? On ne le saura jamais, même si je pense qu’on a raté une belle occasion de lui rendre service.

Le plus tragique dans tout ça, c’est qu’à sa sortie de prison, au lieu de retourner sur le droit chemin, il a préféré continuer, de manière différente, sur le mauvais chemin. Plus personne de la famille ne le fréquente, mais on se sent tous, sans jamais en parler, plus ou moins responsable de ce qu’il est advenu de lui.

Une sœur qui s’en veut de ne pas avoir suivi son instinct

Laissez donc à votre frère, majeur et vacciné, la responsabilité sur sa vie. D’ailleurs la décision de ne rien faire est issue du résultat d’un conseil de famille où aucune majorité ne se dégageait. Il était donc normal d’en rester à une position neutre. Sur le même sujet, une autre lectrice me disait que même si l’option idéale était de dénoncer aux autorités le frère en question, personne n’aurait le courage de le faire vu les conséquences : perte de son emploi, possible casier judiciaire, dépression du frère et obligation pour le reste de la famille d’avoir à le faire vivre par la suite. Comme vous voyez, ce n’est pas une décision simple, vu que la raison dénonce ce que la morale commande.