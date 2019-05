Retrouvailles en sciences de l’éducation

Dans le cadre des activités marquant le cinquantième anniversaire de l’UQAM, le Conseil de diplômés et la Faculté des sciences de l’éducation, en collaboration avec le Bureau des diplômés, ont invité les diplômés en éducation à de grandes retrouvailles à l’Espace Lafontaine.

Photos Adil Boukind, Nathalie St-Pierre

Les trois récipiendaires du prix d’engagement en éducation Stéphanie Raiche, Bernadette Desmarais et Christiane Nathalie Geillon sont entourées des diplômés de l’UQAM, Yolande Brunelle, Louis Baron, du ministre Jean-François Roberge et de la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation, Monique Brodeur.

Photos Adil Boukind, Nathalie St-Pierre

L’ancien doyen de la Faculté des sciences de l’éducation Marc Turgeon est en compagnie d’Hélène Bédard, adjointe à la doyenne.

Photos Adil Boukind, Nathalie St-Pierre

Lors du gala de baseball du 50e anniversaire des Expos, on apercevait le médaillé olympique et gagnant de huit Globes de cristal, Mikaël Kingsbury, entouré de Pierre Plouffe, champion mondial en ski nautique, Daniel Desjardins, Jérôme Charlebois, Alexandre Gélinas, Théâtre le Patriote, et Menick, le barbier des sportifs.

La Fondation Familiale Trottier et l’UQAM

Photos Adil Boukind, Nathalie St-Pierre

La Fondation Familiale Trottier a fait un don de 500 000 $ à la Fondation de l’UQAM qui permettra l’octroi de ces 11 bourses à partir de l’année universitaire 2019-2020. De gauche à droite, on aperçoit Pierre Bélanger, DG Fondation de l’UQAM, Nicolas Dedek, Fondation de l’UQAM, Éric St-Pierre, DG Fondation Familiale Trottier, et Normand Séguin, doyen à la Faculté des sciences de l’UQAM.

Groupe Brivia

Photos Adil Boukind, Nathalie St-Pierre

Plusieurs partenaires des projets actuels du Groupe Brivia ont contribué financièrement au fonds de secours pour les victimes des inondations au Québec de la Croix-Rouge pour une somme totale de 30 000 $. Denis Bolduc, de Bolduc et Bolduc, est en compagnie de Chee Sing Yip, Aliments Kim Phat, Kheng Ly, fondateur du Groupe Brivia, Ghassan Brax, de la Croix-Rouge, Charles Li, du Groupe Tianqing Investments, et Steve di Fruscia, du Groupe Tianco.