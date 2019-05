Un été occupé pour 2 Frères

Erik et Sonny Caouette, membres du duo 2 Frères, ne chômeront pas cet été!

Les 2 Frères poursuivent la tournée «La route» – qui suit la sortie du deuxième album du groupe, paru en novembre 2017 – jusqu’à la fin août prochain. Les deux artistes préparent aussi un spectacle accoustique et intime qui sera présenté à Québec les 24 et 25 septembre prochains. Les 2 Frères y revisitent leur répertoire, le tout agrémenté d'histoires et d'anecdotes inédites.

Le duo profirera aussi des prochains mois pour travailler sur son prochain disque, pour lequel aucune date de lancement n’a encore été arrêtée.