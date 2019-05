Un goût de terrasse partout à Montréal

La saison des terrasses démarre en grande pompe ce week-end. Que vous ayez envie de prendre l’apéro, de manger un bon repas gastronomique ou de faire la fête entre amis, je vous fais parcourir trois terrasses, prêtes à vous accueillir en même temps que le beau temps.

MANGER : Repas gastronomique dans un oasis urbain

Photo courtoisie

Durant la saison estivale, il n’y a rien au monde que j’aime plus que de déguster un bon repas sur une magnifique terrasse. Un de mes endroits de prédilection est le Vieux-Port Steakhouse, qui dispose d’une immense terrasse-jardin de 225 places assises. Cette année, l’espace extérieur a fait peau neuve, à la suite de longues rénovations. On dévoile donc finalement le tout nouveau bar à cocktails extérieur, des espaces de repas installés dans un somptueux jardin et recouverte d’une magnifique pergola chauffée. De plus, le Vieux-Port Steakhouse vous propose un menu d’été composé de salades, d’un burger, d’une assiette de linguini au homard frais, de poissons et de fruits de mer et bien sûr de coupes de steak, qui feront saliver les plus grands carnivores en ville. Comme j’adore les burgers, j’ai succombé au Burger VP, garni de fromage suisse, bacon à l’érable et Dijon, oignons grillés, mayo maison au sambal oelek, cornichons et servi avec frites ou salade. Pour une option végétarienne, je vous suggère fortement le plat de portobello grillé di buffala avec mozzarella di buffala fondue, légumes sautés et roquette. (309 rue Saint-Paul, Montréal)

BOIRE : Les 5 à 7- terrasse du New City Gas sont de retour

Photo courtoisie

Oubliez la construction et les cônes orange sur la rue Ottawa et dans le quartier Griffintown, car la boîte de nuit New City Gas relance les fameux jeudis 5 à 7! C’est donc sur la magnifique terrasse Belveder, que se dérouleront les happy hour, durant les temps chauds. Dès ce soir, les jeunes professionnels, influenceurs et médias se réuniront pour ce rendez-vous hebdomadaire, qui promet d’être festif. De plus, pour la carte des cocktails signatures, on pourra compter sur la créativité du mixologue Lawrence Picard. Finalement pour ceux et celles qui auront un petit creux, un menu cent pour cent local du traiteur Les Enfants Terribles, sera à votre disposition. Ah, avant d’oublier, je vous suggère fortement de vous vêtir d’une tenue chic et tout de même décontractée : ce sont les règles de la mondanité! (950 rue Ottawa, Montréal)

SORTIR : Lancement des terrasses du Quartier Latin

Photo courtoisie

La rue Saint-Denis deviendra piétonnière ce week-end, pour lancer officiellement la saison des terrasses des commerces du Quartier Latin. Entre les rues Sherbrooke et Maisonneuve, l’artère s’animera durant deux jours, avec plusieurs activités gratuites et une programmation musicale chapeautée par le Festival Osheaga. Dès demain, on propose donc aux participants un « Just Dance » géant, présenté par Meltdown, un barbecue chez Hyperlodge et une zone ludique en collaboration avec La Récréation et le Randolph Pub Ludique. Ne manquez pas les diverses prestations musicales, qui mettront en vedette des artistes locaux, tels que Sarahmée et Hanorah. Il ne reste plus qu’à se croiser les doigts pour que le soleil soit au rendez-vous! (Sur la rue Saint-Denis entre la rue Sherbrooke et le boulevard Maisonneuve, Montréal)