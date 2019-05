Un talent pas comme les autres...

Internet regorge des choses les plus improbables et Mathieu Roy n'a pas son pareil pour les dénicher et nous les présenter chaque matin.

Sa dernière trouvaille est un artiste qui possède un talent bien particulier, il est capable de reprendre des chansons d'une manière des plus originales, on vous laisse juger par vous-mêmes!

1. Reprise de Like a Prayer de Madonna version pets de main

2. Reprise de Sweet Child o Mine version pets de main