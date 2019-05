Une procédure de destitution de Trump serait prématurée

Washington | La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a réaffirmé jeudi qu’il était trop tôt pour engager une procédure de destitution de Donald Trump, une initiative qui serait selon elle «source de grandes divisions».

«Nous pouvons révéler les faits aux Américains à travers nos enquêtes, et cela peut nous amener vers un moment où une destitution serait inévitable, ou non. Mais nous n’en sommes pas là», a déclaré Mme Pelosi au lendemain d’un échange acrimonieux avec le président républicain. «Et j’estime qu’une destitution serait assurément source de grandes divisions pour notre pays».