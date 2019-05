DESROCHERS, Gisèle

(née Legault)



À Pointe-Claire, le 19 mai 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Gisèle Legault, épouse de feu Roger Desrochers. Elle était la fille de feu Valéry Legault et feu Béatrice Dubreuil.Elle laisse dans le deuil ses trois fils, Charles, Alain (Anne Lacoste), Yvan (Elaine Vermette), ses petites-filles Joëlle et Gabrielle, ses neveux et nièces.Gisèle a fait carrière au Gouvernement fédéral dans sa jeunesse et à la Société canadienne des postes.Les funérailles auront lieu le vendredi 31 mai 2019 à 11h à2, rue Ste-Anne, Pointe-ClaireLa famille recevra les condoléances au même endroit dès 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île que la famille tient à remercier pour l'excellence des soins prodigués.