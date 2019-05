VEILLEUX, Berthe



À Beauharnois, le 20 mai 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Berthe Veilleux, épouse de feu Viateur Veilleux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Francine), Nelson (Colette), Sylvie (Michel), feu Marie-Luce, Monique, feu Jean-Pierre (Manon), Bernard (Oscar), feu Christian et Martin, ses petits-enfants Yannick, Gaby-Pascal, Tommy, Maxime, Myriame, Véronique, Éric, Geneviève, Marie-Pier, Joannie, Francis et Louis-Philippe, de nombreux arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 26 mai 2019 de 9h30 à 12h au:STÉPHANE GENDRON110 ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à 12h en la chapelle du salon. L'inhumation se fera ultérieurement.