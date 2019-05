VELLONE (née Bauduin)

Maria Louisa



À Montréal, le mercredi 22 mai, à l'âge de 70 ans, est décédée Maria Louisa Bauduin, épouse de Leonida Vellone.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Giovanni " John " (Josée), Claudia (Tony) et Sonia, ses petits-enfants Pierre-Rafael, Marie-Alice, Rebecca (Alexandre), Leanna, Anthony, Jérémy, Giuliano et Giordano, son arrière-petite-fille Sofia, sa mère Lucie Staes, ses soeurs Annie (John) et Jeanne et son frère Mathieu (Sandra), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 26 mai de 14h à 17h et 19h à 21h, dès 9h le lendemain matin.Les funérailles seront célébrées en l'église Notre-Dame de la Consolata (1700, Jean-Talon Est, Montréal, Qc) le lundi 27 mai à 11h30. L'inhumation suivra au Mausolée St-Martin (2159, boul. St-Martin Est, Laval, Qc).