5 buvettes où donner rendez-vous à votre BFF

Il n’y a rien de mieux qu’une soirée à boire du bon vin en jasant de tout et de rien avec sa BFF.

• À lire aussi: 6 nouveaux restaurants très prometteurs qui ouvriront bientôt à Montréal

Ces soirées sont encore plus réussies lorsqu’elle se déroule dans un lieu à l’ambiance chaleureuse, qui possède une carte de vins recherchée et quelques petits plats à partager... Bref, une buvette!

Si vous êtes à la recherche du prochain endroit où «dater» votre BFF, voici cinq buvettes où le faire :

1. Buvette chez Simone

Pour une soirée bien arrosée où vous pourrez parler fort sans avoir l’impression de déranger tout le monde, c’est chez Simone que vous devez aller. Vous ne serez pas déçu par l’offre de vin au verre comme en bouteille, ni par le menu bouffe qui comprend une tonne de plats à partager (dont un plateau de charcuteries délicieux!). La Buvette Chez Simone est un lieu déco ntracté où vous passerez du bon temps.

4869, avenue du Parc, Montréal

2. Monopole

Le Monopole est LE lieu de rassemblement des travailleurs du Vieux et de la Cité du Multimédia. Ouvert du matin au soir, l’endroit sert de l’excellent café pour ensuite troquer ses grains en échange de bonnes bouteilles de vin. Vous pourrez également accompagner votre verre de vin d’un bon plat concocté avec des aliments de saison!

782, rue Wellington, Montréal

3. Cicchetti

Le Cicchetti est une jolie buvette sans prétention située dans le quartier Mile-Ex. Ouvert tous les jours dès 16h et jusqu’à tard, c’est l’endroit parfait où aller prendre un verre au soleil sur leur grande et colorée terrasse. Les vins y sont délicieux et vous risquez aussi de craquer pour les œufs mimosas et les frites de polenta.

6703, avenue du Parc, Montréal

4. Le Elsdale

Parfait mélange entre café, buvette et boutique, le Elsdale deviendra peut-être votre endroit préféré où prendre un verre dans Rosemont après votre première visite. Vous apprécierez que l’ensemble des vins soit servi au verre comme en bouteille. C’est également un très bel endroit où bruncher avec vos amis.

2381, rue Beaubien Est, Montréal

5. Denise

Denise c’est une buvette asiatique qui a pignon sur rue dans Parc-Extension et dont vous tomberez en amour dès que vous y mettrez les pieds. Le décor est simple, mais tellement joli et l’ambiance ultra chaleureuse. C’est un superbe endroit où décompresser entre amis autour d’un bon verre de vin. L’endroit propose un menu asiatique pour accompagner vos consommations. Denise est définitivement un endroit à découvrir si ce n’est pas déjà fait!

386 avenue Beaumont, Montréal

Pour savoir où bien manger et boire à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!