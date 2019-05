CAMPBELL, Denise



Paisiblement et entourée des siens, à l'Hôpital du Haut-Richelieu, le 20 mai 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Denise Campbell, épouse de M. Yvan Mercier, résidente de Ste-Anne-de-Sabrevois.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Chantal Caissy), Manon (Sabin Audet), Julie (Dany Massé), Rachel Sagala (John Allan); ses petits-enfants: Dany, Christian, Pier-Luc, Bianca, Catherine, Ophélie, Nicholas et Émily; ses arrière-petits-enfants: Britaly, Charlie et Mia; ses frères et soeurs: Nicole, Gilles (Nicole Mercier), Angèle (Roger Patenaude), Michel (Claire Bonneville), Francine (André Mercier) et Janine Campbell (Yves Cordeau); ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111le dimanche 26 mai 2019 de 13h30 à 16h. La liturgie de la Parole sera célébrée à 16h au complexe même.En sa mémoire, des dons à l'Hôpital du Haut-Richelieu seraient appréciés. Vous pouvez donner en ligne au www.fondationsante.comêtre transmis via notre site web au: www.complexefuneraire.ca