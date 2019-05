Cavan Biggio et Vladimir Guerrero fils écrivent une page d’histoire

La rencontre entre les Blue Jays et les Padres de San Diego, vendredi, à Toronto passera à l’histoire. Pas pour la performance des Jays, qui se sont inclinés 6 à 3, mais plutôt pour la présence de Cavan Biggio et Vladimir Guerrero fils, qui faisaient partie de la formation partante pour l’équipe locale.

En effet, il s’agissait d’une première fois que deux fils de joueurs intronisés au Temple de la renommée du baseball prenaient part à un match des ligues majeures en tant que coéquipiers.

Rappelé jeudi des Bisons de Buffalo dans le niveau AAA, Biggio (fils de Craig Biggio) en était à un premier match en carrière dans les ligues majeures. Posté au deuxième but contre les Padres, l’athlète de 24 ans n’a toutefois pas atteint les sentiers au cours de la rencontre.

Gurriel fils s’illustre

Également rappelé des Bisons la veille, Lourdes Gurriel fils a créé l’égalité 3 à 3 en cinquième manche en claquant son premier circuit de la saison.

Il s’agissait du deuxième circuit consécutif accordé par Joey Lucchesi. En effet, tout juste avant Gurriel, Freddy Galvis avait expédié la balle de l’autre côté de la clôture alors que Randal Grichuk était sur les sentiers.

Au cours des quatre premières manches, le lanceur partant des Padres n’avait alloué aucun coup sûr ni but balles. Il a d’ailleurs conclu la rencontre avec un impressionnant total de 11 retraits au bâton en six manches et deux tiers.

Renfroe fait mal aux Jays

Alors que les Jays semblaient enfin lancés, le match a basculé en huitième manche lorsque Hunter Renfroe a cogné un circuit de trois points face au releveur Daniel Hudson (3-2). Ce dernier a encaissé la défaite.

Désigné au monticule pour entamer le match, Trent Thornton a alloué trois points, et autant de coups sûrs et de buts sur balles en six manches, en plus de retirer 10 frappeurs sur des prises.

Du côté des Padres, la victoire est allée au releveur Matt Wisler (2-1). Craig Stammen a quant à lui signé son deuxième sauvetage de la saison.

La série de trois parties entre les Jays et les Padres se poursuivra samedi au Rogers Centre.