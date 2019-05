D'ASTI, Margherita

(née De Luca)



À Montréal, le 21 mai 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Margherita De Luca, épouse de feu Giovannino D'Asti.Elle laisse dans le deuil ses enfants Luigia (Pasqualino Di Pietro) et Luciano (Sonia Saccomani), ses petits-enfants Michael, Marco et Adriano, son frère et sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 Beaumont, Ville Mont-Royalle dimanche 26 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles seront célébrées le lundi 27 mai à 11h en l'église Notre-Dame-de-la-Défense, 6800 Henri-Julien, Montréal.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Dante pour leur soutien et leurs bons soins.