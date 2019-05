De la pluie et du soleil pour cette fin de semaine

MONTRÉAL – La fin de semaine s’annonce pluvieuse pour certains secteurs, tandis que d’autres profiteront du soleil.

Un système dépressionnaire a apporté de la pluie au cours de la nuit sur plusieurs secteurs du Québec et le temps risque d’être encore instable au cours de la journée de vendredi.

Environnement Canada a d’ailleurs émis un avertissement de pluie pour Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie ou encore la vallée du Richelieu. Un total de 20 à 40 millimètres de pluie est prévu d'ici à vendredi matin pour ces régions.

Seule la région de l’Outaouais pourra profiter d’un temps ensoleillé.

À Montréal, la journée de vendredi sera généralement nuageuse tandis qu’à Québec les averses de pluie devraient cesser dans la matinée avant de laisser la place aux nuages pour le reste de la journée.

Côté températures, des vents du nord feront légèrement baisser les températures, il fera un maximum de 19 °C à Montréal et 16 °C à Québec.

Samedi, ce sera une alternance de soleil et de nuages sur la plupart des secteurs, des précipitations sont prévues sur le Québec en fin de journée et en soirée. Ce sera également le retour de températures plus saisonnières.

À Montréal et à Québec, il fera respectivement 22 °C et 21 °C.

Les précipitations devraient continuer dans la nuit de samedi à dimanche et cesser au cours de la matinée pour les plus chanceux.

À Montréal, la journée de dimanche sera ensoleillée et il fera 24 °C. À Québec, les averses de pluie devraient ponctuer la journée et il fera 19 °C.

Les températures demeureront saisonnières pour les prochains jours et le soleil sera encore présent pour le début de la semaine.