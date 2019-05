Hockey: la Russie tiendra le Mondial en 2023

Charmé par les plans pour la construction du «plus gros aréna de hockey au monde», le congrès annuel de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a accordé la tenue de l’édition 2023 du Championnat du monde de hockey à la ville de Saint-Pétersbourg, en Russie.

La Fédération a également octroyé l’organisation du tournoi en 2024 à la République tchèque et celle de 2025 à un projet conjoint de la Suède et du Danemark. Ces trois pays tentaient initialement leur chance pour l’édition de 2023.

La Russie a eu le dernier mot avec sa maquette de stade, qui devrait pouvoir accueillir entre 21 500 et 23 000 partisans. Quelque 13 vestiaires seront aménagés.

«Nous avons accueilli le Mondial sept fois et nous offrons toujours des services et un niveau de sécurité de première qualité aux équipes et aux partisans, a dit Vladislav Tretiak, qui est le président de la Fédération russe de hockey, selon un communiqué. Saint-Pétersbourg est une ville de hockey importante avec une riche tradition de hockey.

«Le monde entier attend le Championnat du monde de 2023, qui sera l’un des plus mémorables de l’histoire», a conclu l’ancien gardien de l’Union soviétique.

L’édition 2019 est actuellement disputée en Slovaquie. Les meilleures nations au monde se déplaceront ensuite en Suisse en 2020, au Bélarus et en Lettonie en 2021 et en Finlande en 2022.