Il existe un énorme labyrinthe sur l’eau en Outaouais à explorer en pédalo

Si vous aviez envie d’une nouvelle aventure à faire entre amis cet été, ne cherchez plus!

L’énorme labyrinthe aquatique Éco-Odyssée est l’activité parfaite à faire avec sa gang pendant la belle saison.

Situé près de Wakefield en Outaouais, soit à environ 2 h 30 de Montréal, l’Éco-Odyssée vous propose de partir à l’aventure à travers un marais de castors de 70 acres à bord d’un pédalo ou d’un canot.

Le trajet du labyrinthe dure environ 2 heures. Vous serez invité à contempler la nature et à suivre des indications relativement simples qui vous mèneront à la sortie.

Les départs pour explorer le labyrinthe se font du dimanche au jeudi entre 9 h 30 et 15 h 30 et le vendredi et samedi entre 9 h 30 et 17 h 30. Le labyrinthe aquatique ouvre seulement ses portes le 15 juin prochain, mais c’est déjà le temps de réserver si vous voulez relever le défi!

