Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

Kaleido stropico

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète colombien Roberto Lopez présente sa dernière offrande musicale intitulée Kaleido stropico. Pour ce cinquième album, le musicien a inséré de la basse et des cuivres à ses compositions pour créer un son motown et funk. Difficile de ne pas avoir envi de se déhancher à l’écoute de ses rythmes latinos!

Sorti le 24 mai

Je sors

Cinéma

Les meilleurs courts métrages de Sundance

Photo courtoisie

L’équipe du Centre Phi projetera ses coups de cœurs des courts métrages présentés cette année au festival du film de Sundance. Un total de sept productions, dont Fast Horse et The Minors, composera la soirée cinématographique.

Ce soir à 19h au Centre Phi, 407 rue St-Pierre

Cinéma

Elles, féministes et indépendantes

Photo courtoisie

Huit productions féministes indépendantes tournées entre 1967 et 1988 ont été restaurées par la Cinémathèque québécoise et l’ONF. Elles sont présentées à partir d’aujourd’hui à la Cinémathèque, et ce, jusqu’au 29 mai. Ce soir, c’est Anastasie Oh ma chérie de Paule Baillargeon et Journal inachevé de Marilú Mallet qui seront projeté à 19h puis suivront Londeleau d’Isabelle Hayeur et Le grand remue-ménage de Francine Allaire et Sylvie Groulx à 21h.

Ce soir dès 19h à la Cinémathèque québécoise, 335 boulevard De Maisonneuve Est

Musique

Les Mini Violini

Photo courtoisie

Cinq jeunes violonistes de talent incomparable monteront sur scène ce soir le temps d’un récital d’une quinzaine de minute chacun. Les participants de cette première édition des Mini Violini sont âgés entre 10 et 14 ans. Cette vitrine a été créée en parallèle avec le Concours musical international de Montréal.

Ce soir à 19h30 à la Salle Bourgie, 1339 rue Sherbrooke Ouest

Activité

Les voisines

Photo courtoisie

L’Imago Théâtre vous propose un parcours audio dans les quartiers Mile-End et Outremont depuis vendredi dernier. Les rapports humains et la différence sont les thèmes principaux de cette création d’Arianna Bardesono. Les billets sont disponibles au www.imagotheatre.ca.

Aujourd’hui à 15h et 17h à l’angle de Mont-Royal et Jeanne-Mance

Cinéma

Les estivants

Photo courtoisie

Dans ce long-métrage de Valeria Bruni Tedeschi, qui incarne d’ailleurs le personnage principal, on retrouve Anna lors de ses vacances en famille sur la Côte d’Azur. Même si l’ambiance est à la fête, la femme doit apprendre à accepter sa récente rupture. Anna a en plus un film à écrire.

Sorti le 24 mai

Je reste

Télé

Histoire secrète de l’antiterrorisme

Photo courtoisie

TV5 présente dès ce soir un documentaire en deux parties réalisé par Patrick Rotman qui met de l’avant l’antiterrorisme et tous ses acteurs. Des hauts dirigeants des services de renseignement, des procureurs, des juges et des patrons des unités d’élite témoignent de leur lutte au terrorisme dans ce long-métrage.

Ce soir à 21h à TV5

Web

L’âge adulte – Saions 3

Photo courtoisie

Les attachants personnages de la série L’âge adulte sont de retour! Lucille-Maude se retrouve dans le coma après un bête accident alors qu’elle revenait d’un voyage en Afrique. De son côté, Amélie accouche et le bébé créera quelques surprises. Puis, Tom retombe dans une quête existentielle.

Disponible sur ICI Tou.tv depuis le 22 mai

Album

DIVE

Photo courtoisie

Le duo Milk & Bone a sorti un EP vendredi passé réalisé par le Belge Alex Lustig. Cet opus comprend des sonorités qui rappellent beaucoup les années 80. Quelques-unes des quatre chansons de cette nouvelle création des deux jeunes femmes devraient se retrouver dans le concert auquel elles participeront le 14 juin aux Francos.

Sorti le 24 mai