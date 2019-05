La Fondation IUCPQ soulève les passions

La soirée Au cœur de vos passions, événement phare de la Fondation IUCPQ, a réuni plus de 670 convives autour d’une grande tablée gastronomique, vendredi, au Manège militaire Voltigeurs de Québec, amassant ainsi 470 000 $. Photo Didier Debusschere

Depuis sa création, ce grand rendez-vous philanthropique mariant bonne cause, glamour et plaisirs de la table, a récolté plus de 3 millions de dollars destinés au développement de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (IUCPQ-UL). Photo Didier Debusschere Photo Didier Debusschere

Il s’agit de l’unique centre au Québec à offrir sous un même toit des soins spécialisés et ultraspécialisés en cardiologie, en pneumologie et en obésité-métabolisme, dont bénéficie la population du centre et de l’est du Québec, soit plus de deux millions de personnes. Photo Didier Debusschere

Important soutien

L’important soutien financier que lui a apporté la Fondation au cours des dernières années représente plus de 25 millions de dollars, qui ont contribué à l’achat d’équipements spécialisés, ainsi qu’au financement de la recherche et de l’enseignement. Photo Didier Debusschere

Cette aide précieuse se poursuit, grâce notamment aux succès d’activités-bénéfice comme la soirée de vendredi, qui s’est déroulée sous la présidence d’honneur de Maxime Laviolette, directeur général chez Dessercom et Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction à La Capitale Assurance et services financiers.