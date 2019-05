L’amie de la salade

Bien verte, bien fraîche, bien croquante et surtout, bien propre et essorée... Dégustez une salade à son meilleur, en la faisant d’abord tourner dans l’essoreuse.

La moderne

Photo courtoisie, La Baie

Cette essoreuse à salade en acier inoxydable d’OXO s’invitera joliment dans le décor d’une cuisine contemporaine. En pressant son bouton à une main, la laitue est aussitôt essorée. Cet accessoire comprend un couvercle transparent permettant de voir les aliments à l’intérieur et une base antidérapante, puis son panier et son bol peuvent être utilisés séparément. Convient au lave-vaisselle.

La repliable

Photo courtoisie, Starfrit

Il n’est pas toujours possible d’ajouter un accessoire de cuisine dans des armoires déjà bondées. Cette essoreuse à salade Starfrit d’une capacité de 4 litres, y trouvera toutefois sa place, en la pliant tout simplement. Elle est bien pratique pour essorer les légumes en feuilles, pour rincer des aliments sous le robinet avec son panier troué et pour servir une salade bien garnie.

Presser pour essorer

Photo courtoisie, Starfrit

L’essoreuse Easy Press de Starfrit est très facile à utiliser, puisqu’il suffit de la presser vers le bas pour faire tourner son panier. Parmi ses autres caractéristiques pratiques, notons son bouton de blocage pour arrêter le panier de tourner, son couvercle transparent, son système de verrouillage à la base pour simplifier le rangement, ses pieds antidérapants, son bec verseur, etc.

En duo

Photo courtoisie, La Baie

Voilà un duo d’accessoires qui se marient à merveille : une essoreuse à salade de 4,7 litres et un mélangeur à vinaigrette de 251 ml signés OXO. Lorsque l’envie de savourer une salade maison se fait sentir, ils sont indispensables sur la table. Le premier nettoiera et séchera votre laitue préférée, tandis que l’autre l’assaisonnera sans faire de dégât. Tous deux sont fabriqués en plastique exempt de BPA et se placent au lave-vaisselle.

labaie.com

79,99 $ pour le duo

L’extra grande

Photo courtoisie, Ricardo

Le modèle Ricardo d’une capacité de 5 litres, essore non seulement la salade, mais lave aussi les légumes ! En tirant la poignée, l’eau s’échappe des aliments déposés dans le panier intérieur tournant, qui sert également de passoire amovible. Le contenant transparent, quant à lui, peut être utilisé pour mélanger tous les ingrédients d’une bonne salade prête à servir. L’appareil est doté d’un bouton pour arrêter rapidement le panier, de pieds antidérapants et il va au lave-vaisselle.