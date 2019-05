Le cul-de-sac de la bipolarité

Je viens d’accompagner ma fille de 33 ans dans sa deuxième descente dans les enfers de la bipolarité­­­. Je viens vers vous, car je n’ai personne à qui parler de ça. Ma fille a été diagnostiquée à l’âge de 25 ans à la suite d’une crise aiguë. Elle était alors en couple avec un charmant garçon qui l’a abandonnée tant ma fille lui faisait peur. Revenue vivre avec moi et s’en tenant à une prise rigoureuse de sa médication et à une hygiène de vie parfaite, elle a vécu cinq ans de calme.

Puis voulant prouver au monde entier qu’elle était guérie, elle est allée vivre seule en appartement. C’est à partir de là que tout a recommencé­­­ à se déglinguer. Elle a quitté son emploi et décidé de partir en voyage pour sauver le monde, disait-elle.

Comme elle me donnait signe de vie de temps en temps, c’est ainsi que j’ai pu la faire rapatrier il y a un an quand on m’a avertie de son état mental. Je l’ai reprise avec moi, mais cette fois sous condition. J’ai exigé qu’elle me jure que plus jamais elle n’arrêterait de prendre sa médication ni ne cesserait de faire attention à tous les aspects de sa vie (sommeil, alimentation, condition physique et stress) susceptibles de la faire basculer dans la crise.

Mais je suis tellement triste, Louise. Ma fille est une belle fille, intelligente et saine quand elle va bien. Mais quand elle dérape, elle devient le monstre que son père était avant de finir par se suicider. Je crains tellement pour elle. Elle voudrait des enfants, mais pour ça, il faut un conjoint. Qui va accepter de partager sa vie avec quelqu’un d’aussi problématique que ma fille en crise ? Je voudrais tellement qu’elle soit heureuse.

Une maman qui voudrait transmettre l’équilibre à sa fille

Ne résumez pas votre fille à sa bipolarité, elle est beaucoup plus que ça. Si pour une deuxième fois elle a pris le parti de se soigner, on peut dire qu’elle est volontaire et part avec les meilleures intentions du monde. Vous me direz qu’elle a chuté une fois, mais cette récidive va très certainement la maintenir sur le qui-vive désormais.

Donnez la chance au coureur, elle le mérite. Je vous inviterais aussi, seule ou avec elle, à vous organiser pour visionner le documentaire Tenir tête qui est sorti en avril dernier. Ce film, réalisé par Mathieu Arsenault, qui est bipolaire, dépeint les méandres de la psychose jusqu’à la plongée dans la dépression à partir de sa propre expérience et de celle d’une jeune femme également bipolaire. Mais ce qu’il y a de plus spectaculaire dans ce film, c’est que leurs conjointe et conjoint ont aussi accepté de témoigner du choix qu’ils ont fait d’épauler l’autre et de poursuivre leur vie de couple.