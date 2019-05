Mauvaise herbe pour sauver des monarques

« On ne peut pas dire que le papillon monarque est plus important que d’autres pollinisateurs, c’est juste que ça fait partie du château de cartes de la biodiversité, on enlève des espèces à un rythme effréné et à un moment, en enlevant une carte de plus, ça va finir par s’effondrer », ajoute Julie Roy, responsable de la mobilisation citoyenne à la Fondation David Suzuki.