Passe-Partout et la diversité

Après avoir instigué le coming out du célèbre personnage Madame Coucou, Simon Boulerice souhaite mettre de l’avant encore plus de diversité auprès des enfants dans Passe-Partout.

« C’était important pour moi de parler de familles homoparentales. J’en vois beaucoup et je trouve ça important de normaliser les choses, le plus possible. C’est important d’avoir accès à la diversité culturelle, sexuelle et corporelle. Dans le futur, j’aimerais vraiment ça qu’on montre la diversité corporelle dans l’émission. C’est mon souhait », explique-t-il, croisé sur le tapis rouge, au spectacle d’ouverture du Festival TransAmériques, mercredi dernier.

L’auteur, lui-même ouvertement homosexuel, file le parfait bonheur avec son copain Philippe, un ingénieur qui partage sa vie depuis maintenant deux ans. « Ça va super bien. On est super heureux. Il est vraiment charmant », confie-t-il.