Quel avenir pour les véhicules électriques chez Chevrolet?

Avec l’annonce récente de la mort de la Volt, le paysage des véhicules électriques s’apprête à changer chez General Motors.

Pour en discuter, les animateurs de l’émission Le Guide de l’auto ont reçu Yannick Asselin, directeur commercial et conseiller aux ventes chez Bourgeois Chevrolet. Depuis plusieurs années, ce concessionnaire établi à Rawdon a fait des véhicules électriques sa priorité. Ceux-ci représentent désormais plus de la moitié de ses ventes.

«Quand ils ont fait l’annonce [du départ de la Volt] en novembre, on ne pouvait plus en commander une semaine plus tard», explique M. Asselin.

Même si le départ de ce modèle n’est définitivement pas une bonne nouvelle pour lui et son équipe, Yannick Asselin demeure positif. «On fait confiance au constructeur. Ils ont quand même annoncé 20 nouveaux modèles d’ici 2023. On sait que ça s’en vient, et GM parle beaucoup d’électrification des transports», constate-t-il.

Cela dit, Antoine Joubert rappelle que malgré les discours du constructeur, ce sont des VUS et des camionnettes équipés de moteurs à essence qui font le bain et le beurre de General Motors.

Reste qu’au cours des prochaines années, tout porte à croire que la demande envers les véhicules électrique ira en augmentant. Surtout avec le nouveau rabais du gouvernement canadien qui s’ajoute à celui déjà offert par Québec.

