Souper aux homards de la Maison Grandi-Ose

La 12e édition du Souper aux homards au bénéfice de la Maison Grandi-Ose, sous la présidence d’honneur de Sylvain Houle, DG de l’usine Kruger de Trois-Rivières, a connu un immense succès. La Maison Grandi-Ose propose un service de répit et des activités de loisirs aux enfants et adultes vivant avec des handicaps physiques, intellectuels ou avec un trouble du spectre de l’autisme.

Les profits de la soirée serviront à offrir des services à plus de 150 familles en Mauricie. La DG de de la Maison Grandi-Ose, Louise Boucher, est entourée du président d’honneur, Sylvain Houle, DG de l’usine Kruger de Trois-Rivières, Yvon Lambert, Denis Maheux, Remco Air et Bryan Paris, président du C. A. de la Maison Grandi-Ose.

La soirée bénéfice a attiré plus de 700 personnes à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières. Sur la photo on aperçoit le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche entouré de la ministre Sonia LeBel et du ministre Jean Boulet.

Le jour de semaine il y a des activités pour les adultes handicapés. Chantal Bureau est en compagnie de Mario Bellerive et Yvon Lambert, qui est un remarquable encanteur.

Le Centre de loisirs offre des activités pour les enfants les samedis et dimanches. Parmi les gens d’affaires il y avait David Lévesque, Martin St-Ours, Maxime Gauthier et Carl Marchand, finalistes au concours de danse.

L’ancien maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, est en compagnie de son épouse, Diane Lamontagne et de leur fils Mathieu Lévesque, un médecin résident en neurologie à l’Université de Sherbrooke.

Comme ont pu le constater Guy Boisclair et Solange Rouleau, de l’Auberge Godefroy à Bécancour, les homards étaient servis à volonté !

Les dynamiques femmes d’affaires Adrianne Caron, Mylène Croisetière, Kathleen Veillette et Sylvie Beaulieu ont dansé au son de la musique de l’excellent groupe musical On TV.