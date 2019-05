Supplément d’information concernant certains symptômes

Pour faire suite à votre chronique de ce matin où une lectrice vous parlait de la ressemblance entre les symptômes d’une crise de panique et ceux d’une crise cardiaque : soit des sensations de poings douloureux à la poitrine ou dans le dos à la hauteur des omoplates. Je voudrais ajouter que, depuis quelques années, j’ai moi aussi, à raison de deux ou trois fois par an, ce genre de symptômes. Mais après consultation avec mon médecin, je sais désormais que c’est un signe que mon foie ne fonctionne pas bien. Je prends quelques gouttes homéopathiques et tout se replace rapidement. De l’eau citronnée et une bouillotte sur le foie aideront également.