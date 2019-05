Un bon rouge du Languedoc à moins de 12$

Je reviens tout juste d’une petite semaine dans le Languedoc, dans le sud de la France. Des vins remplis de soleil, évidemment, mais surtout des vignerons dynamiques, accueillants, généreux et fiers de leur terroir.

Elle est bien loin l’époque où l’on y produisait des petits vins de paysans, ces gros rouges qui tachent ou encore dilués et insipides par des rendements excessifs. On a le bonheur de trouver aujourd’hui une belle sélection de très bons vins proposés à tout petit prix. Comme celui-ci provenant de la cave coopérative de Roquebrun, dans la commune de Saint-Chinian. Un assemblage bien représentatif des cépages que l’on trouve dans la région : syrah, grenache, mourvèdre, carignan et cinsault. Nez agréable de prune, framboise, de garrigue et de thym. La bouche est généreuse par son fruité abondant, les tanins sont souples et le vin dispose d’une bonne fraîcheur, ce qui lui confère de la buvabilité. Le parfait petit vin de semaine à servir un peu frais (30-45 minutes au frigo).

Mayline 2017, Cave de Roquebrun, Pays d'OC, France

11,95 $ - Code SAQ 552505 – 13 % - 3,2 g/l

★★ $

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.