Voler un véhicule à clé sans contact: un jeu d’enfants

Avec la technologie, il est plus facile que jamais de voler des véhicules fonctionnant avec des clés électroniques sans contact et les criminels n’hésitent pas à en profiter.

Les voleurs n’ont même pas besoin de s’introduire par effraction dans votre domicile pour dérober la clé, ni d'utiliser la bonne vieille technique du cintre pour déverrouiller les portes, explique Freddy Marcantonio, vice-président, développement des affaires, chez Tag Repérage sur les ondes de LCN. Tout en restant à l’extérieur de votre maison, ils n’ont qu’à utiliser un balayeur d’ondes pour détecter le signal de la clé afin d’en créer une copie sur-le-champ.

«Ils ont une clé vierge, souligne l’expert. Ils vont transférer ça sur un petit ordinateur qui va prendre le code de votre clé.»

Ce processus ne prend que quelques secondes.

Dans d’autres cas, les voleurs peuvent brancher leur équipement directement sur l'ordinateur de bord du véhicule pour dérober le code permettant de fabriquer la clé. «On va contourner le systèmed’origine du véhicule», soutient l’expert.

Le Québec, une plaque tournante

Avec l’avènement de ces nouvelles technologies, le vol de véhicules devient encore plus tentant pour les réseaux de recel.

«Malheureusement pour nous, on gagne peu de coupes Stanley, mais on a les meilleurs, meilleurs voleurs d’auto, dit Freddy Marcantonio. Ils ont des doctorats en vol ici au Québec!»

Selon lui, le Québec est d’ailleurs devenu une plaque tournante pour l’exportation de véhicules volés à l’étranger via le port de Montréal.

«La majorité des véhicules sont envoyés dans des pays ciblés où il y a des embargos, où il y a des taxes, précise le spécialiste. C’est-à-dire que le véhicule qui vaut 50 000 $ ici au Québec, dansces pays-là, il vaut 100 000 $.»

M. Marcantonio affirme que ces réseaux sont «bien organisés», qu’ils «ont des contacts partout dans le monde» et «ils engagent des jeunes ici pour voler les véhicules».

D’ailleurs, deux Montréalais de 22 et 21 ans soupçonnés d’avoir volé plus d’une vingtaine de véhicules de marque Lexus dans la grande région de Montréal pour les exporter ont récemment été mis horsd’état de nuire par la police de Longueuil.

Conseils pour éviter les vols

Devant cette importante série de vols, le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a dressé une liste de conseils aux propriétaires de véhicules pour les sensibiliser aux différentsdangers:

- Stationner dans un endroit éclairé

- Stationner dans un garage, si possible

- Se stationner devant un autre véhicule à clé «traditionnelle» dans votre entrée

- Installer un système d’alarme autre que celui d’origine

- Faire buriner le véhicule et ses composantes

- Installer un système de repérage approuvé par vos assurances

- Installer un bloque-volant

- Dénoncer toute intrusion sur votre propriété ou celle de vos voisins et rapporter toute situation inhabituelle, dans votre quartier, en composant le 911.

- En cas de vol, on recommande notamment à la population de ne pas intervenir et de noter le plus de détails possible sur les suspects.