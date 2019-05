Yard: bâtir un pont entre la culture et les jeunes à l’aide de la créativité

* Ce texte est un complément à la vidéo ci-dessus

Au départ un média, l’ADN de Yard est de faire kiffer les jeunes en leur parlant de Culture avec un grand C.

«On voulait leur montrer des nouveaux artistes, des nouvelles tendances, etc., mais aussi leur apprendre qu’il est possible de faire ce qu’on aime en travaillant en culture», explique Tom Brunet, cofondateur de l’entreprise.

Afin de faire connaître leur média, le duo a commencé à organiser des évènements. «Nos soirées étaient très populaires et on s’est fait approcher par des marques comme Nike assez rapidement pour mettre en valeur leur compagnie auprès des jeunes en France» amène son associé Yoan Prat.

Crédit: Louis Delisle

Flairant le potentiel d’affaires, ils ont ajouté une dimension d’agence créative à Yard.

L’an dernier, leur partenariat avec Nike les a menés à développer un concept de camp d’été à Paris, la Summer Academy, avec nul autre que le titan du basketball Lebron James.

Les 250 enfants présents ont pu participer à plusieurs ateliers de création avec l’athlète sur une multitude de sujets comme l’égalité et l’accessibilité aux sports.

D’ailleurs, le duo de Paris aimerait que les multinationales en fassent plus pour être de meilleurs modèles pour les jeunes. «Simplement leur offrir des produits à consommer ne suffit plus. Il faut que les compagnies leur proposent des manières de se trouver dans un univers qui est en chamboulement constant, suggère Tom. Elles devraient aussi impliquer davantage les jeunes dans leur processus décisionnel», conclut-il.

Les entrepreneurs prévoient justement pousser la philosophie de leur marque dans ce sens. «Même si on travaille avec des gros clients, on veut tout de même demeurer une entreprise humaine, terre à terre et cool. On désire rester authentique et garder cette image qu’on a, c’est-à-dire deux mecs qui kiffent la vie et qui veulent partager ça avec les autres».