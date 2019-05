DOSTIE, Pierre



Après un long combat, s'est éteint, le dimanche 12 mai 2019 à la maison Pallia-vie de Saint-Jérôme, M. Pierre Dostie, époux de Jocelyne Larocque.Il laisse dans le deuil ses enfants Mélanie (Yan), Sandra (Éric), Steve (Marilyne) et Stéphanie (Simon), ses petits-enfants Elliot, Victor, Benjamin, Samuel, Ludovic, Charlie, Zack, Thomas, Coralie et sa soeur France (Jacques).La famille suggère à la mémoire de M. Dostie, des dons à Pallia-vie, Maison de soins palliatifs de la Rivière du Nord.La famille recevra vos condoléances le samedi 1er juin 2019 à compter de midi à l'église de Saint-Canut (10000 boul. St-Canut, Mirabel, Qc J7N 1K1). Les funérailles suivront à 13h.DESROSIERS ET FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME