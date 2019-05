KERAUDREN, Maurice



À Montréal, le jeudi 16 mai 2019, est décédé M. Maurice Keraudren à l'âge de 80 ans.Maurice Keraudren était connu pour sa grande compétence mécanique dans l'Est de Montréal, avec son garage Maurice Auto, durant les années 1960-90.Il laisse dans le deuil ses fils Claude et Patrick, sa petite-fille Valérie, sa compagne Claire, Marie-Hélène ainsi que ses nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu en Bretagne, où il est né, auprès de sa famille.www.salonfunerairelfc.com