RÉMILLARD, Gilles



De St-Michel, le 10 mai 2019 à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Gilles Rémillard.Il laisse dans le deuil ses soeurs Evelyne (feu Roland Laroche) et Gabrielle (Gaston Perras). Il est allé rejoindre ses frères et ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Amédé Rémillard, feu Emery Rémillard (feu Gisèle Guérin), feu Léona Rémillard (feu Roma Barbeau), feu Ovide Rémillard (feu Suzanne Provost), feu Jeanne Rémillard (feu Henri Faubert), feu Denis Rémillard (feu Claire Boyer), feu Germain Rémillard et feu Marie Rémillard. Il laisse également ses nombreux neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Michel, le samedi 1er juin 2019, dès 10h30, suivi des funérailles à 11h30.