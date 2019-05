L'ARCHEVÊQUE, Huguette

née Hébert



Suite à une longue maladie, est décédée le 21 mai 2019, à l'âge de 80 ans, Mme Huguette Hébert, épouse de M. Médéric L'Archevêque.Outre son épouse, elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Lyne), Pierre (Sylvie) et Lyne (Pierre), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 1er juin 2019 dès 13h à l'église de La Purification au 445 rue Notre-Dame à Repentigny, où seront célébrées les funérailles à 14h, suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse.