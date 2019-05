WEMENI NGOUMENI, Raphaël



À Beloeil, le mercredi 15 mai 2019 est décédé, à l'âge de 64 ans, M. Raphaël Wemeni Ngoumeni, conjoint de Mme Marie Dupuy.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère Odette Djeaha, ses enfants Sandra, Teddy et Gilles (Maigan), ses petits-enfants Ilana, Nathan Anthony, Chantae, August, Summer et Faith, ses frères et soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 1 juin 2019 de 16h à 19h.Les funérailles seront célébrées ce même jour à 19h en la chapelle du complexe.Au lieu des fleurs, des dons en sa mémoire à la Fondation de la Maison Victor-Gadbois et la Fondation de l'hôpital Charles-Le Moyne seraient appréciés.