DE QUOY, Monique (Chartrand)



Madame Monique De Quoy (née Chartrand), de Chambly, est décédée le 17 mai 2019 à l'âge de 88 ans, mère de feu Claude et feu Serge.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Louise Poulin), Sylvie (Georges Mercier) et Pierrette (Yvan Sabourin), ses neuf petits-enfants: Valérie, Danny, Nicolas, Nancy, Michèle, Simon, Nathalie, Audray, Dominic et leurs conjoints et douze arrière-petits-enfants.Sont aussi affectés par son départ, sa soeur Claire (Claude), ses frères Jean (Bernice) et Pierre (feu Andrée), son beau-frère Sébastien (feu Denise) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Propriétaire des Immeubles Action Ltée, elle a laissé sa marque dans le domaine de l'immobilier pendant plus de vingt ans.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert, Qc, J3Y 5K2,le jeudi 30 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le vendredi 31 mai 2019 10h à 12h, suivi des funérailles en la chapelle du complexe à 12h.En guise de sympathie, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.