LALONDE, Maurice



Le mercredi 22 mai 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Maurice Lalonde, de Montréal.Il laisse dans le deuil sa belle-soeur Grace, ses neveux et sa nièce, ainsi que tous ses autres parents et amis.Selon les volontés du défunt, aucune cérémonie funéraire ne précèdera l'inhumation qui aura lieu le vendredi 31 mai 2019 à 10h30 au cimetière de Chute-à-Blondeau.Un merci tout spécial à tout le personnel du CHSLD J.H. Charbonneau pour leur grand dévouement, leurs petites attentions et les excellents soins prodigués au fil des décennies.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au CHSLD J.H. Charbonneau de Montréal.www.aubryetfils.com