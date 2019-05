FILION, Yvette



À Montréal, le 19 mai, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Yvette Filion, épouse de M. Raoul Tessier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Jean-Sébastien (Sophie), ses petits-enfants Étienne, Antoine et Émilie, ses frères et soeurs, ses cinq beaux-enfants, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 31 mai de 14h à 17h et 19h à 22h, le samedi 1er juin de 8h30 à 9h, suivi du service à 9h30 en l'église Saint-Louis-de-Montfort (635, des Laurentides, Laval).