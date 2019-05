GRÉGOIRE, Normand



À Repentigny, le 22 mai 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Normand Grégoire.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Pierrette Vallée, ses enfants Michel (Ghyslaine), Robert (Anne-Marie) et Ginette (Claude), sa belle-fille Guylaine (François), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs: Henri (Christine), Micheline (Yves), Evangeline (Gaétan) et Carmen, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 juin de 13h à 16h. Les funérailles suivront à 16h en la chapelle du complexe funéraire