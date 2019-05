LABONTÉ, Claude



À son domicile de Chertsey, le 19 mai 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Claude Labonté, époux de Mme Muriel Beaulieu, demeurant à Chertsey.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lyne (Martin Caron), Luc (Josée Ouellette), Sylvain (Anik Vézina) et Denis (Maryse Durocher), ses petits-enfants Jessica, Éliane, Rémi, Antoine et Ariane, son frère, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances le vendredi 31 mai de 19h à 22h et samedi à compter de 10h, à la résidence de la:7475, RUE CURÉ PARÉCHERTSEYLes funérailles auront lieu le samedi 1er juin à 14h, en l'église de Chertsey.Gaston Pothel, 450-882-9604