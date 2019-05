50 rosés pour appeler l’été

C’était devenu une tradition : célébrer l’arrivée de la chaleur et du soleil printaniers en ouvrant une bonne bouteille de rosé très frais. Mais cette année, au Québec, les occasions de célébrer ont été plutôt rares. Qu’à cela ne tienne, si le beau temps tarde à pointer le bout de son nez, nous suggérons de l’appeler de nos vœux en maintenant la tradition. Peut-être qu’à force de boire du rosé, on finira par se croire réellement en été !

Plus sérieusement, la mode du rosé n’est pas sur le point de s’essouffler. Ça saute aux yeux en voyant la sélection de plus en plus variée et intéressante de rosés d’un peu partout qui arrive sur les rayons de la SAQ à l’approche de l’été. Un constat : le rosé prend sa place comme un véritable vin de qualité, et non plus seulement comme un vin « de piscine et de terrasse ». Nous vous suggérons donc, cette année encore, plus de rosés haut de gamme, même des rosés de garde, ainsi qu’une sélection de rosés du Québec. Sans oublier les classiques, et même les rosés vendus en... épicerie.