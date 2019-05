CONSTANTIN CYR, Gertrude



Au centre hospitalier Anna-Laberge, le 14 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Gertrude Constantin, épouse de feu Alfred Cyr.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Halina), Pierre (France), Gisèle, Louis, Julie (Pino) et Monique (Louis), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraireSAINT-CONSTANTTel : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 1 juin dès 11h30 suivi des funérailles à 14h30 en l'église paroissiale de Saint-Constant.