Mc LAUGHLIN, Arthur



À Montréal, le 21 mai 2019, est décédé M. Arthur Mc Laughlin, conjoint de Mme Claire Philibert.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Lynn et Norman, sa petite-fille Michelle, ses nombreux frères et soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le dimanche 2 juin 2019 de 14h à 16h. Une cérémonie commémorative aura lieu au salon même à 16h.