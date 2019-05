MALTAIS (née Gagnon)

Gilberte



À Laval, le 13 mai 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Gilberte Gagnon épouse de feu François Maltais.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Danielle), Lise et Pierre (Jo-Ann), ses petits-enfants et autres membres de la famille.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 2 juin 2019 de 14h à 17h et 19h à 22h, lundi dès 9h.Les funérailles seront célébrées en l'église de La Visitation 1847, boul. Gouin E., Montréal, le lundi 3 juin 2019 à 11h.La famille tient à remercier le personnel de la résidence Val des Arbres pour les soins prodigués.