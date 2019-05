SAINDON, Jean-Louis



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Jean-Louis Saindon survenu à Laval, le 13 mai dernier. Cet homme au grand coeur laisse dans le deuil sa mère Pauline Renaud, son père Jean-Maurice, ses soeurs Nathalie et Danièle (Ghislain Thibodeau), ses frères Gilles (Christine Scharer) et André (Catherine Gravel), son amie de coeur Elena Carmen Argenal, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, Montréal,le vendredi 31 mai de 18 h à 22 h et le samedi 1er juin de 10 h à 11 h 45. Une cérémonie suivra, à midi, en la chapelle du Complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à l'Association des bénévoles du centre d'hébergement Rose-de-Lima (www.benevolesrosedelima.com).