DESCÔTEAUX, Huguette

(née Dion)



À Montréal, le 21 mai 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée Madame Huguette Dion, épouse de Monsieur Michel Descôteaux.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses trois soeurs Pauline (Gilles Fleurant), Carmen (Pierre Denis) et Manon (Marcel Ménard), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er juin à 10h au complexe funéraire:MONTRÉAL, QC H1W 1P2514-527-4126Une liturgie de la Parole aura lieu en sa mémoire à 11h en la chapelle du complexe, suivie de la mise en crypte au cimetière le Repos Saint-François d'Assise, 6893, rue Sherbrooke Est, Montréal.